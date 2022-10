Meret a Sky: "Contro l'Ajax con la testa libera. Felice del mio inizio di stagione"

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Ajax in Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Ajax in Champions League: "Possiamo essere all'altezza di questo stadio perché l'abbiamo dimostrato in questo inizio di stagione. Possiamo giocarcela con tutti e proveremo a vincere, anche se sappiamo che sarà molto difficile. Dobbiamo entrare in campo liberi di testa, facendo ciò che abbiamo fatto nelle altre partite. Dobbiamo pensare partita per partita".

Sta vivendo una bella favola?

"Sono contento dell'inizio di stagione dopo un'estate molto chiacchierata. Sono contento e voglio continuare così".

Com'è il suo rapporto con i due difensori centrali?

"Con Kim ci capiamo in inglese, si è calato subito benissimo in questa nuova avventura, ha qualità e ci sta aiutando tantissimo. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare".