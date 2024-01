Napoli-Inter 0-1, le pagelle: Gollini super, male Politano! Che sciocchezza Simeone e Mazzarri si chiude troppo

Il Napoli cade nel finale contro l'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gollini 7 - Subito attento con un’uscita bassa tutt’altro che banale. Sempre coraggioso nelle uscite, tiene bene anche sulle conclusioni dalla distanza.

Di Lorenzo 6,5 - Ci mette grande esperienza e gestisce bene molte situazioni delicate.

Rrahmani 6,5 - Si mette sulle tracce di Lautaro e cerca di tenere sempre alto il livello di concentrazione. Troppa sofferenza per tutta la difesa nel finale.

Juan Jesus 6,5 - Anche lui tiene alto il muro del Napoli con grande attenzione e lucidità. Cede solo nel finale.

Zerbin 6,5 - Parte vivace e mantiene sempre una grande lucidità. Si stava ritagliando un ruolo in questo Napoli, andrà al Monza a farsi le ossa. Dal 58’ Ostigard 6 - Entra bene in partita.

Lobotka 7 - Gioca tanti palloni e lo fa sempre con grande lucidità. La pressione dell’Inter lo esalta e gli permette di esibire le sue grandi qualità tecniche.

Cajuste 6 - Fa un gran lavoro in fase di copertura, forse sbaglia qualche tocco di troppo in impostazione. Non demerita complessivamente. Dal 73’ Raspadori 5,5 - Fatica a far salire i compagni nel finale di sofferenza.

Mazzocchi 6 - Non si tira mai indietro negli scontri diretti, finisce stremato dopo i problemi già avuti con la Fiorentina. Dal 73’ Mario Rui 5,5.

Kvaratskhelia 6 - Si sacrifica, come fosse un terzino quando serve e spreca molte energie. Ad inizio ripresa trova il gran destro, che chiama Sommer alla paratona. Mazzarri lo toglie troppo presto. Dal 69’ Gaetano 5,5 - Entra e si sacrifica come impone il copione.

Politano 5 - Non sembra essere al meglio, sbaglia tanti appoggi e non si rende mai pericoloso. Dal 71’ Lindstrom 6 - Qualche spunto, che gli può dare coraggio.

Simeone 4,5 - Si danna su ogni pallone, ma non riesce ad essere incisivo. Il metro dell’arbitro è sbagliato, ma la sua doppia leggerezza resta grave in una finale.

Mazzarri 6 - La prepara bene, ma dopo il rosso di Simeone concede troppo all’Inter rinunciando totalmente ad attaccare.