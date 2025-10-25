Napoli-Inter 3-1, le pagelle: McTominay e Anguissa da dominatori, Neres alla Mertens e Conte porta a scuola Chivu

Milinkovic Savic 6,5 - Si oppone col fisico a Lautaro che batte a colpo sicuro al 14’. Bravo sul tiro sporco di Calhanoglu.

Di Lorenzo 7 - Attacca molto la profondità ma non viene servito. Alla prima palla buona conquista il calcio di rigore. Fa un grandissimo lavoro di lettura, senza mai far mancare il suo sostegno alla manovra.

Juan Jesus 7,5 - Deve fare i conti con la vivacità di Bonny e riesce praticamente ad annullarlo, al punto che Chivu lo cambia. Un’altra partita perfetta del brasiliano.

Buongiorno 7 - In avvio anticipa Lautaro, che lo falcia: graziato da Mariani il capitano dell’Inter che era da giallo. Scomposto in occasione del rigore assegnato all’Inter. Per il resto, gioca una gran gara e Conte gli chiede di stringere i denti nel finale. Dal 90' Beukema sv.

Spinazzola 7,5 - Commette un errore clamoroso al 14’, regalando un’occasione d’oro all’Inter. Con l’uscita di KDB Conte lo alza nuovamente da esterno alto. Regala un assist clamoroso sul 2-0 di Scott. Corre come un forsennato fino al fischio finale. Dal 90' Gutierrez sv.

Gilmour 6,5 - Sbaglia qualche pallone in avvio ed ha una grande occasione sul destro, calciando malissimo. Si riprende però e inizia a dare il giusto ritmo alla squadra ed è lucido nel gestire il finale di gara, abbassando il ritmo.

Politano 7 - Avvia un bel duello con Dimarco sulla fascia di competenza e non arretra mai di un centimetro. Attacca e difende, senza mai perdere la qualità nella giocata. Fondamentale negli equilibri di questa squadra. Dall’81 Elmas sv.

Anguissa 8,5 - Gioca molto avanzato, andando spesso a saltare sui rilanci di Milinkovic come se fosse la prima punta. Si vede che è in giornata e si sacrifica anche molto in fase di contenimento. Strepitoso nell’azione che porta al gol del 3-1. Nel secondo tempo lui si, ingiocabile.

De Bruyne 7 - Si muove molto cercando palloni giocabili. Qualche buona verticalizzazione e poi la realizzazione perfetta dal dischetto. Glaciale Prima del brutto infortunio. Veramente una maledizione. Dal 37’ Olivera 6,5 - Entra a freddo e non era semplice.

McTominay 8 - Si muove molto, cercando di dare sostegno a David Neres. Proprio con un movimento da prima punta, attacca la profondità e trova il gol con un meraviglioso destro. Gioca una gara di una sostanza e di una qualità, che ricorda a tutti chi è l’MVP della Serie A.

David Neres 7,5 - Schierato nel ruolo inedito di prima punta, impiega un pochino di tempo a comprendere ma poi, una volta prese le misure, inizia a far impazzire la difesa interista. Sguscia da ogni parte e nessuno riesce mai a prenderlo. Mi è sembrato di rivedere un Ciro Mertens nel ruolo di falso nueve. Finisce stremato, tra gli applausi del Maradona. Dall’81 Lang sv.

Conte 8 - Col Napoli incerottato, ferito, tra mille critiche pure inutili lui disegna la partita perfetta. E porta a scuola Chivu, riprendendosi il primo posto.