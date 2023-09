Simeone a Sky: "Lavorato sullo spirito per essere uniti. Osi? Bisogna stargli vicino e tranquillizarlo"

Dopo la vittoria contro l'Udinese, 4-1 al Maradona, l'attaccante azzurro autore del quarto gol Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.





Finalmente è arrivato il gol? "Abbiamo fatto una grande gara. In campo è meglio far bene che altrove, il resto lasciamolo stare".

Su cosa avete lavorato? "Sul fatto di sapere di essere forti, sul lavoro di gruppo e sullo spirito per essere uniti, anche se non c’erano stati risultati positivi ultimamente. Noi siamo convinti di avere un buon gruppo. Uno pensa sempre allo scorso anno, ma sono due stagioni diverse e non serve pensare che sarà uguale una stagione all’altra. Ora pensiamo alla partita e penso che possiamo ripartire così".

Osimhen è ora meno nervoso? "Ovviamente non è facile quando non si segna, il gol manca e rende nervosi: ora si chiarisce le idee e sarà tutto più facile".

Com'era nello spogliatoio? "Victor ha una personalità forte, anche in campo ha momenti di aggressività che lo caratterizzano: è fatto così, bisogna capire com’è fatto. Quando non è d’accordo su qualcosa bisogna stargli vicino e tranquillizzarlo. È un giocatore importante, speriamo che dopo questo gol sia più tranquillo”.