Timidi segnali che non bastano: per salvare la stagione serve un 4 su 4 con le medio-piccole fino a Natale

Dopo tutte le chiacchiere che ci hanno accompagnato in queste due lunghe settimana di sosta, ci si aspettava dalla squadra di Ancelotti una risposta, una reazione che potesse far ben sperare per il prosieguo della stagione. Contro il Milan ci sono stati alcuni piccoli segnali di una possibile ripresa che non sono bastati per portare i tre punti a casa contro una squadra in evidente difficoltà atletica e mentale.

Timidi segnali - Un punto a San Siro non è da buttare e inoltre, alcuni azzurri hanno dato dei timidi segnali di ripresa. Allan è stato insieme a Lozano tra i migliori in campo contro il Milan. Il brasiliano ha corso per tutti e 90' mettendo quell'agonismo che quest'anno in troppe occasioni è mancato mentre il messicano, ha iniziato a ingranare. Lozano, oltre a fornire una buona prova, ha anche siglato il gol del vantaggio a dimostrazione che le due settimane a Castel Volturno gli hanno fatto bene, chiaro segno che il processo nel memorizzare i meccanismi di Ancelotti, sta cominciando a dare i primi frutti.

Ora non si può più sbagliare - Il Napoli si è giocato tutti i jolly a disposizione. Adesso non si può più sbagliare, c'è un posto Champions da conquistare e par farlo bisognerà lottare con degli avversari che si stanno dimostrando molto pericolosi come Roma, Lazio, Atalanta e la sorpresa Cagliari. Fino a Natale, gli azzurri avranno 4 gare che sembrano essere alla portata: Bologna, Udinese, Parma e Sassuolo. Partite che assumono un'importanza incredibile nella stagione partenopea. La società, allenatore e i calciatori dovranno mettere da parte fratture e conflitti interni e pensare di arrivare almeno all'obiettivo minimo di questo campionato, portare a casa un piazzamento Champions.