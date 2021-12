VIDEO TN - Ag. Parisi: “Ieri nessuna emozione, ha le p**le. Futuro a Napoli? No, c'è già Mario Rui..."

Nel corso della decima edizione degli Italian Sport Award, il procuratore di Fabiano Parisi, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli: “Fabiano Parisi è già la rivelazione della Serie A, è uno dei giovani più importanti del nostro campionato. Io lo ritengo anormale Parisi come ragazzo perchè due anni fa giocava in Serie D e ieri si è presentato a giocare al Maradona contro Lozano, Politano e Di Lorenzo senza fargli né caldo né freddo. Giocava come giocasse all’oratorio, questa è una delle sue più grandi qualità. Nel calcio devi avere tante palle e Fabiano ne ha da vendere sotto questo punto di vista. Il Napoli è attento a tutti i migliori giovani del nostro campionato e sicuramente lo sta monitorando ma non è detto che lo prenda perchè in quel ruolo c’è un altro mio assistito (Mario Rui, ndr) e non voglio rifare l’errore fatto due anni fa con Hysaj. Cercheremo di indirizzare Fabiano verso altri lidi.

Io non posso pensare che uno acquista Parisi perchè è un 2000 e non entra in lista, mi offenderei. Penso che Parisi lo debba prendere un club che lo ritiene uno dei migliori prospetti italiani. Oggi è concentrato sull’Empoli, sul campionato, perché poi dovete sapere che quello che si è fatto ieri la gente domani già lo dimentica. Parisi deve continuare a lavorare, a stare con i piedi per terra e a giugno tireremo le somme.

Io ho due giovani che ritengo siano da Napoli, il Napoli è una società a cui sono molto legato e il nome di Casale e Parisi io l’ho consigliato. Poi le valutazioni le faranno Giuntoli, Spalletti e la società. Casale piace anche al Napoli ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare nel senso che c’è tutto un percorso da fare che è ancora prematuro”.