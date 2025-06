Osimhen-Al-Hilal, dall'Inghilterra: "Già programmate visite! Oggi la firma?"

"L'Al-Hilal ha programmato le visite mediche per Victor Osimhen e spera di concludere l'accordo con il Napoli in questo fine settimana". Lo ha scritto il giornalista Ben Jacobs di TalkSport su X. L'affare è molto vicino alla conclusione dopo che il club arabo ha aumentato l'offerta di stipendio per il giocatore. Svolta nelle ultime ore. De Laurentiis aspetta: vuole il pagamento della clausola da 75 milioni e non fa sconti.

"La cautela rimane dopo 24 ore di colpi di scena, ma Osimhen è la priorità assoluta dell'Al-Hilal prima del Mondiale per Club. Il club vuole che l'attaccante nigeriano sia a Parigi oggi per firmare", si legge. La finestra speciale di mercato si concluderà martedì. Il club di Riyad debutterà il 18 giugno contro il Real Madrid. Sullo sfondo resiste sempre il Galatasaray che però non si avvicina minimamente alle cifre dell'Al-Hilal.