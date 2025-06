Ag. Dragusin annuncia: “Napoli? Ottimo rapporto con Manna, ma resterà al Tottenham”

vedi letture

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Florin Manea, agente di Radu Dragusin: “Radu è in vacanza, ma lo vedo sempre in palestra infatti lo prendo in giro! Dragusin non è ancora tornato dall’infortunio, lo hanno chiamato per i festeggiamenti, ma è ancora in fase di recupero. Ad agosto tornerà a giocare. Credo che resterà al Tottenham, ci sono state un po ‘ di richieste prima dell’infortunio, ma il club non lo ha ceduto, lui non ha voluto cambiare squadra per cui tutto è rimasto invariato. Poi ci sono tante voci, soprattutto con l’arrivo di Chivu all’Inter, perchè siamo molto amici di Chivu, ma sono solo speculazioni. La nostra mente è rivolta al recupero: il ragazzo vuole tornare a giocare il prima possibile e tornare ad essere più forte di prima.

Conte è uno dei più bravi allenatori del mondo, poi a me piace Napoli, ma da qui a dire che giocherà al Napoli ce ne passa.

Poi, il Tottenham non vuole lasciarlo andare e lui non ha intenzione di andare via per cui al momento è tutto fermo, poi in futuro non si sa cosa può accadere. Con Manna ci lega un grande affetto perchè il ds del Napoli ha visto crescere Dragusin.

Radu ha fatto molto bene in Italia, sapendo giocare bene a livello tattico, l’Italia è nel suo stile. In Inghilterra sei un po ‘ da solo, devi essere forte nell’uno contro uno, in Italia invece si gioca più di squadra.

Ho parlato con De Laurentiis prima di andare al Tottenham, ma l’affare era già quasi chiuso. Poi però non l’ho più sentito. Nel caso in cui il Tottenham voglia darlo in prestito allora potrebbe arrivare in Italia, ma sono sicuro che l’anno prossimo resterà qui e giocherà di più”.