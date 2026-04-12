Ufficiale Parma-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Cuesta e Conte

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Conte ritrova Hojlund, assente nell'ultima gara vinta contro il Milan e un virus influenzale.

Sono ufficiali le formazioni di Parma-Napoli, match valido per la 32ª giornata di Serie A. Conte ritrova Hojlund, assente nell'ultima gara vinta contro il Milan e un virus influenzale. Il danese torna a guidare l'attacco con alle spalle McTominay e De Bruyne. Davanti a Milinkovic-Savic, confermati in difesa i tre mancini Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. Una novità sulle fasce con Politano che torna dal 1', dall'altro lato parte ancora titolare Spinazzola. Nessuna novità a centrocampo con il suo Anguissa-Lobotka e dettare i tempi.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Troilo, Circati; Delprato, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé; Strefezza, Elphege. All. Cuesta.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte