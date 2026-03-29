Tuttonapoli La Guerri Napoli affronta Cremona: match cruciale per l'obiettivo playoff

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La Guerri Napoli affronta nel pomeriggio, ore 17.00, la Vanoli Cremona di coach Brotto. Serve continuità dopo la super vittoria interna contro Varese.

"Questa con Varese è stata la partita per me, quella con Cremona sarà la partita per noi". Queste le parole di coach Magro in chiusura di conferenza post-partita domenica scorsa. Il tecnico toscano ha vissuto un periodo particolarmente delicato e non ha nascosto, tra le righe, il pericolo di esonero se Varese avesse sbancato la Alcott Arena. Invece è arrivata una vittoria convincente, ognuno ha dato un contributo per realizzare la miglior prestazione di squadra della stagione e la new entry Milton Doyle ha subito mostrato qualità importanti. Il match odierno a Cremona è cruciale: una sconfitta potrebbe segnare il maniera decisiva l'abbandono del sogno playoff, una vittoria darebbe enorme fiducia per il finale in volata. Dall'infermeria notizie su Mitrou Long: il play greco dovrebbe rientrare nel match interno contro Treviso, al termine della riabilitazione.

VANOLI CREMONA E LA SUA IMPREVEDIBILITA'

Cremona è una squadra che vive alla giornata. Da inizio anno ha alternato, a distanza anche di una sola settimana, prestazioni importanti ad altre molto meno. Molto in fiducia sul proprio campo di gioco, può essere considerata - con Udine - la miglior sorpresa del campionato. Il roster di inizio stagione lasciava molte perplessità tra gli addetti ai lavori: un mix di italiani reduci da scarso minutaggio l'anno precedente e una batteria di americani giovani e poco affermati. Incredibile la crescita, tra tutti, di Davide Casarin: il playmaker ex Venezia è maturato molto velocemente e ha acquisito una piena consapevolezza dei propri mezzi fisici e tecnici, in più e più vittorie dei lombardi è stato riconosciuto mvp del match e ha guadagnato considerazione anche nell'ambiente ItalBasket. Payton Willis è la stella della squadra, giocatore capace di accendersi in un istante e segnare in scia, si costruisce tanti tiri dal palleggio e predilige gli isolamenti su un quarto di campo. Bella pescata anche Aljami Durham, playmaker alle prese con diversi infortuni durante la stagione ma quando sta bene sa essere determinante. Talento brillante ma rendimento poco costante per Ousmane Ndiaye: l'ala ex Baskonia sa aprirsi per tirare da fuori, gioca interno, stacca il terzo tempo da lontanissimo anche a certe velocità concludendo molto bene al tabellone. Paga un po' lo scarso tonnellaggio, prende spesso accoppiamenti con ali di peso e ne soffre la fisicità spalle a canestro e a rimbalzo. Occhio a T.Jones, classico 3&D specialista dagli angoli, abituato peraltro a buone prestazioni contro i partenopei. Diverse responsabilità sulle spalle di Giovanni Veronesi, anch'egli come Casarin tra i most improved italian players dell'anno, tiratore purissimo dall'arco che sale in cattedra soprattutto nei momenti caldi. Mattia Udom e RaeQuan Battle sono gli innesti recenti, entrambi utilizzati da role players, portano energia e fisicità in uscita dalla panchina. Chiudono il roster Sasha Grant e Crhistian Burns, giocatori che fanno dell'agonismo il loro punto di forza e sanno sporcarsi le mani quando gli è richiesto.

NAPOLI, CERCASI AUTOMATISMI

L'ingresso di Whaley, Marshall e Doyle ha senz'altro ridefinito equilibri e gerarchie nel gruppo, oltre a impattare sui meccanismi di gioco. E' ora di sedimentare certi automatismi partendo dall'atteggiamento estremamente positivo e applicato messo in campo domenica scorsa. Va' evidenziato un atteggiamento molto positivo di Bolton, Flagg e Caruso, per settimane sul banco degli imputati. Totè si è perfettamente calato nella parte ed è un giocatore che trasmette mentalità e spirito battagliero, sembra trovarsi abbastanza in sintonia con Whaley. Marshall è descritto come un eccellente difensore perimetrale dagli scouting report australiani, è ancora in fase di assestamento ma sarà una pedina importante. Ish El Amin è ormai un riferimento del gioco offensivo e si carica il peso di tiri importanti. Contro Cremona può venir fuori una partita a ritmi molto elevati: i lombardi infastidiscono il gioco con frequenti cambi sui blocchi e aiuti difensivi rapidi se si cerca l'attacco in post basso. Totè può sfoderare una prestazione importante tenendo conto della mancanza di controparti di livello sotto le plance, è opportuno attenzionare Willis applicando giocatori che possano negarne la ricezione e lavorare bene in show difensivo sui pick and roll, con lo scopo di togliere visibilità di campo.

APPUNTAMENTO

Palla a due ore 17.00 al PalaRadi di Cremona. Diretta su LBA TV. Lunedì tutti gli approfondimenti dalle 20 con Tutto Basket Napoli su Radio Tutto Napoli