I napoletani sperano nella rimonta-Scudetto: sarà invasione a Parma, nonostante il divieto

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Circa 3500 tifosi sono pronti a riempire il settore ospiti, mentre almeno un altro migliaio sarà distribuito negli altri settori.

Clima caldo e grande attesa per Parma-Napoli, una sfida che riporta alla mente quanto accaduto appena un anno fa, tra tensioni fuori dallo stadio e un finale carico di emozioni. Stavolta, però, gli azzurri potranno contare su un sostegno importante anche sugli spalti. Come riportato da Il Mattino, “circa 3500 tifosi sono pronti a riempire il settore ospiti, mentre almeno un altro migliaio sarà distribuito negli altri settori”. Nonostante limitazioni e controlli, la presenza napoletana sarà dunque massiccia.

Invasione azzurra a Parma: previste misure forzate

Il precedente del maggio 2025 resta ancora vivo: “Prima della partita l’atmosfera era tesissima, con scontri tra tifosi e 15 daspo emessi a carico degli ultras locali”. Proprio per questo oggi sono state predisposte misure di sicurezza rafforzate, con i club azzurri del Nord scortati fino allo stadio. Non sarà una trasferta semplice, ma il Napoli potrà contare su un Tardini colorato d’azzurro, in una gara che può pesare molto nella corsa finale.