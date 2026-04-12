Radio Tutto Napoli, il palinsesto: live da Parma dalle 13.30 per Parma-Napoli
Radio TuttoNapoli non si ferma mai e vi accompagnerà anche quet'oggi per farvi vivere tutte le emozioni di Parma-Napoli. La prima radio tematica sul Napoli quest'oggi inizierà il proprio palinsesto alle 13.30 con Napoli in campo" con Antonino Treviglio e Ciro Accardo, l'inviato Christian Marangio ed i nostri opinionisti per le reaction della gara ed un ampio post-partita. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125
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Serie A Enilive 2025-2026
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