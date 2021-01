2020, FEBBRAIO AZZURRO - Asfaltata l'Inter in Coppa, arrivano i rinforzi

Il mese di febbraio è stato decisamente intenso per gli azzurri. Al netto di quello che ha rappresentato l'inizio della Pandemia, la squadra di Gattuso ha trovato grande solidità sul campo riuscendo ad intascare risultati importanti.

Cominciamo però dal mercato. Il mese di gennaio si è chiuso portando grandi novità in casa azzurra: arrivano subito Demme, Lobotka e Politano, innesti necessari per il cambio di passo ma soprattutto per permettere a Gattuso di proporre il 4-3-3. Poi Rrahmani e Petagna, entrambi prenotati per l'estate e pronti ad aggregarsi a fine stagione.

Quindi il campo. Si comincia con la vittoria contro la Sampdoria, la seconda di fila in campionato dopo quella contro la Juventus. Un rotondo 4-2 che lancia gli azzurri in maniera importante per una risalita anche in classifica.

La squadra azzurra non si ripete, poi, la sfida successiva contro il Lecce: al San Paolo finisce 3-2 contro la squadra pugliese in gran spolvero anche grazie alla doppietta di Lapadula. Per Gattuso un nuovo elemento da sviscerare per capire come tenere saldo soprattutto l'aspetto mentale.

Se il Napoli continua ad essere altalenante in campionato, quella della Coppa Italia è un'esperienza che gli azzurri vivono con grande determinazione: la squadra di Ringhio mette un piede nella finale grazie al successo contro l'Inter di Conte! Stavolta è Fabiàn ad inventare il gol decisivo e trascinare verso la fine, quella per la Coppa.

Quella contro l'Inter rappresenta una spinta che si ripercuote anche in campionato: il Napoli supera in rapida successione Cagliari e Brescia, riuscendo a farsi sotto anche per l'Europa. L'ultima del mese in campionato è quella contro il Torino di Moreno Longo, contro il quale arriva un'altra vittoria, la terza di fila in campionato. E' la difesa ad essere protagonista contro i granata: in rete ci vanno Di Lorenzo e Manolas.

In mezzo, poi, la sfida di Champions contro il Barcellona: una città in fermento per l'arrivo dei blaugrana, col Napoli di Gattuso che esce dal campo con una prestazione di livello. Con gli spagnoli finisce 1-1, Mertens ad aprire e Griezmann ad acciuffare un match che gli azzurri avrebbero anche potuto vincere.