2020, MAGGIO AZZURRO - Riprendono gli allenamenti, Milik ed Allan in uscita

Nel mese di maggio, finalmente, qualcosa si smuove, anche per il calcio. Le restrizioni ed il forte lockdown hanno aiutato a gestire il Covid-19, permettendo cosi ad alcune attività di poter riaprire seppur gradualmente.

Anche per il calcio è tempo di tornare a lavoro, anche se non sono chiare fin da subito le date della ripartenza. Si può, però, cominciare a permettere alle rose di ritrovarsi e cercare di rimettere insieme i pezzi dopo mesi di inattività, almeno quella legata ad un ambito lavorativo strettamente legato al campo. La maggior parte dei giocatori si è impegnato a tenersi in forma a casa, ma è chiaro che lavorare sul rettangolo di gioco è un'altra cosa.

Il Napoli si ritrova a Castel Volturno il 10 maggio, per cominciare una preparazione che possa tenere i giocatori distanti ma al tempo stesso pronti a rimettersi in carreggiata in vista della ripresa.

I temi extra campo, poi, riguardano sempre mercato e rinnovo: Milik ed Allan sono sul piede di partenza, ma soprattutto sul polacco le speculazioni sono tante per quello che sarà il futuro. Intanto si avvicina il rinnovo di Mertens, e si parla di quello di Insigne: il capitano azzurro cambia agente, molla Mino Raiola e si avvicina a Vincenzo Pisacane. E' il momento di lavorare col Napoli per provare a prolungare il matrimonio.