2020, NOVEMBRE AZZURRO - Se ne va un pezzo di Napoli, addio a Diego Armando Maradona

Potremmo stare qui a raccontare il percorso del Napoli in campionato, delle difficoltà degli azzurri in Europa League, il poker contro la Roma o la sconfitta casalinga patita per mano del Milan di Ibra.

La verità è che il mese di novembre ha un solo grande evento da essere ricordato, al quale niente può essere paragonato.

Il 25 novembre il calcio perde il suo eroe, Napoli perde il suo condottiero, l'ultimo Re che abbia davvero regalato gioie a tutto il suo popolo partenopeo. Il 25 novembre ci lascia Diego Armando Maradona.

La scomparsa del Pibe de Oro scuote tutto il pianeta calcio. Da Buenos Aires a Napoli, passando per tutto il mondo calcistico è stato mosso da un moto d'amore smisurato per quello che rappresenta a tutti gli effetti il giocatore più forte della storia.

Napoli ricorda Maradona in un flusso affettivo forte, emotivamente incredibile e difficile da spiegare. Saltano anche le norme anti-covid, tanti napoletani si riversano in strada, raggiungendo in particolare lo stadio San Paolo per omaggiare Diego in un sorta di camera ardente all'aperto.

Poi il ritrovo a Piazza Plebiscito, il ritrovo con una sorta di altare commemorativo ai Quartieri Spagnoli, tutta la città si unisce alla veglia funebre che tutta l'Argentina vive in quelle ore.

Napoli saluta Diego a modo suo, dimostrando l'eredità d'amore che soltanto Maradona ha saputo lasciare nella storia recente, al pari di quanto fatto da Pino Daniele, Massimo Troisi o Totò.

Muore Maradona, muore un pezzo di Napoli.