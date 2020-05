A cosa serve l'autocertificazione? Da lunedì bisognerà averla in un solo caso

E' stato uno dei temi più discussi nel corso di questo periodo di emergenza, dalla prossima settimana invece probabilmente non se ne parlerà più. L'autocertificazione andrà in soffitta da lunedì 18 maggio, quasi del tutto. Perché all'interno delle regioni ci si potrà spostare senza bisogno del modulo che, però, rimarrà obbligatorio per movimenti verso l'esterno. Saranno accettati solo motivi di lavoro, salute oppure necessità.