Addio ad Achille Ajello, il super tifoso, sindaco "ombra" di Dimaro

LO-RE-NZO, ripetuto più volte, Lorenzo, Lorenzo dalla tribunetta di Carciato a Dimaro, nel Teatro di Folgarida, ovunque e quest'anno anche a Castel di Sangro. Il suo grido di incitamento, apprezzato tanto anche dal Capitano Insigne, era inconfondibile. Dal primo anno in ritiro a Dimaro, Achille, scomparso nella notte prima di Pasqua, era stato protagonista in Val di Sole. Il suo amore viscerale per il Napoli e la sua bontà d'animo erano noti a tutti. Denominato dal sottoscritto "il sindaco ombra" di Dimaro perchè da sempre era il primo ad arrivare in Val di Sole anche prima del Napoli e andava via quando tutti avevano lasciato il ritiro azzurro. Conosciuto da tutti e apprezzato da tutti Achille Ajello, scomparso per un brutto male prematuramente, lascia un vuoto incolmabile tra i tifosi azzurri e soprattutto per chi viveva con lui il ritiro in Trentino. In queste ore giornalisti, semplici tifosi e tutti gli amici del Trentino, e di Dimaro in particolare, lo stanno ricordando con messaggi di cordoglio sui social. Il grande Achille che ravvivava con la sua simpatia e la sua voce inconfondibile, le giornate del ritiro del Napoli. Un forte abbraccio alla famiglia e le più sentite condoglianze da tutta la redazione di TuttoNapoli.