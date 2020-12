ADL al Coni battibecca con l'inviato di Tuttojuve: "Fiducia? Ma che domande fa..."

Aurelio De Laurentiis è arrivato al Coni dove il Collegio di Garanzia è chiamato a decidere sulla mancata disputa di Juventus-Napoli a seguito del ricorso del club azzurro. Prima di entrare in aula, il patron azzurro ha avuto uno scambio di vedute con l'inviato di TuttoJuve, un battibecco dai toni comunque molto soft: "Adesso non possiamo parlare perchè non avremmo argomenti da affrontare. Se mi aspetto la sentenza entro stasera? Quello direi di sì". Poi il botta e risposta con l'inviato di Tuttojuve: "Se ho fiducia? Lei ha fiducia nella vita? Allora che domande fa?"