ADL in aula: "Ignorare ASL sbagliato per sociale e penale. Dalla FIGC solo illazioni!"

Si è tenuta in questi minuti l'udienza al Collegio di Garanzia del Coni, per discutere della partita mai giocata tra Juventus e Napoli. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è espresso cosi in aula sulla questione: "Il 9 settembre sono risultato positivo al Covid rimasto 40 giorni a letto e con me altri 7 componenti della mia famiglia. Ho ben capito la gravità di questa pandemia. Con un senso di responsabilità che un imprenditore come me non vuole contraddire, ne il penale ne il sociale. Se il Napoli contravvenendo a ordinanze così specifiche avesse preso aereo e fosse andato a Torino ,dal punto di vista del sociale cosa avrebbero fatto i napoletani che in quel momento era una delle regioni più contagiate d’ùItalia. Ho ritenuto di attenermi alle indicazioni delle due asl. Avevamo perso un giocatore importante come Zielinski, ma anche Elmas. Ma il Napoli ha 28 giocatori di alto livello, come spoieghiamo che la settimana dopo batte 4-1 l’Atalanta? Avevo tutto l’interesse di incontrarmi con Pirlo che iniziava la carriera di allentore e poteva non essere pericolosol. Le illazioni della Figc sono prive di qualunque fondamento”.