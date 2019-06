Ag. Maradona: "La 10 a James? Mi sembra esagerato..."

Stefano Ceci, storico manager di Diego Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, rilasciando alcune dichiarazioni in merito alle voci sollevate negli ultimi giorni relative all'accostamento del 10 a James Rodriguez.

Queste le sue parole: "Maglia numero 10 a James Rodriguez? Prima di tutto facciamolo arrivare; non parliamo di un giocatore inesperto ma dare la 10 a un neo arrivato, dopo tutto quello che ha significato per Diego mi sembra esagerato. A distanza di 30 anni Diego rappresenta tuttora Napoli e Napoli lui, bisogna rispettare questo sentimento custodito anche e soprattutto dai tifosi; va mantenuto intatto il legame con la grande bandiera azzurra, una delle ultime in un mondo del calcio sempre più lontano dai sentimentalismi.

Quanto alla salute di Diego, ci tengo a precisare che fortunatamente di testa sta ancora bene (ride), piuttosto dovrebbe sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento al ginocchio destro".