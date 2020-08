Ajax, il club conferma: "13 persone hanno avuto il coronavirus"

L'Ajax rende noto che vi sono stati 13 casi positivi (tutti asintomatici) al COVID-19, questo a seguito degli esami del sangue condotti a giugno. Il responsabile della comunicazione, Miel Brinkhuis ha confermato al De Telegraaf che attualmente non vi sono persone positive e che non saranno resi noti i nomi delle persone che sono state in precedenza contagiate. Il gruppo, ad eccezione dell'infortunato Onana, è al lavoro al completo.