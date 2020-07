Al mare con gli azzurri a soli 4,90€

Il campionato non è ancora finito, le ultime partite serviranno a decidere i posti in Europa League e la salvezza. Ormai è Luglio inoltrato e siamo tutti con la testa alle vacanze, cercando di trascorrere il tempo libero al mare. Momenti di relax in cui E-NapoliStore non ti lascia mai solo, è attiva infatti un'offerta incredibile sulla linea mare ufficiale della SSC Napoli. Tutti i costumi ad un solo imperdibile prezzo: 4,90€! Dai famosissimi costumi magic print che cambiano fantasia a contatto con l'acqua ai vari shorts o slip con infradito inclusi nel prezzo. E' possibile inoltre completare il look con i vari accessori come il telo mare, o l'accappatoio.

Clicca sul link in fondo per aderire alla promozione sulla linea mare degli azzurri

Clicca qui per i costumi a 4,90€