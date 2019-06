Allegri annuncia: "Sto fermo un anno, mi ricarico per il 2020"

Max Allegri si toglie dal mercato degli allenatori. L'ormai ex tecnico della Juventus ha vuotato il sacco, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico. "Sto fermo un anno, anche perché c'è da riprendere un po' in mano la vita privata. Mi serve quest'anno per ricaricarmi per il prossimo", riporta Sportmediaset.it. Motivi personali dietro alla decisione dell'allenatore toscano: "Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po' andare gli affetti familiari", sono le parole di Allegri nel corso di un dibattito tenutosi nel Castello Sforzesco di Milano.

Le voci di mercato. Dal momento dell'addio ai bianconeri, Allegri è stato accostato a più squadre: dal Barcellona al Manchester United, passando per un possibile ritorno al Milan. Oggi, invece, l'ex mister della Vecchia Signora ha ammesso di voler restare a guardare gli altri per una stagione.