Allenamento pomeridiano a tre giorni dal Genoa: il report della SSC Napoli

Il Napoli di Conte la preparazione alla prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 allo stadio Marassi contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un allenamento congiunto con il Giugliano Calcio 1928. Lo si legge sul sito ufficiale del club azzurro.

