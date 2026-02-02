Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 23° turno di Serie A
In questo lunedì 2 febbraio termina la 23ª giornata di Serie A con l'ultimo match in programma: Udinese-Roma. Si giocano anche i Monday Night di Premier League e Liga, oltre che in Serie C e in difersi campionati stranieri. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 26 GENNAIO
16.15 Al Riyadh-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.00 Dinamo Zagabria-Vukovar (Campionato croato) - COMO TV
18.00 Fiorentina-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Al Hilal-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Giana-Union Brescia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Renate-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Mirandes-Malaga (Segunda Division) - DAZN
20.45 Udinese-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Sunderland-Burnley (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Maiorca-Siviglia (Liga) - DAZN
21.45 Casa Pia-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
23.00 Tigre-Racing (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
