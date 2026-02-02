Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 23° turno di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 23° turno di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo lunedì 2 febbraio termina la 23ª giornata di Serie A con l'ultimo match in programma: Udinese-Roma. Si giocano anche i Monday Night di Premier League e Liga, oltre che in Serie C e in difersi campionati stranieri. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 26 GENNAIO

16.15 Al Riyadh-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

18.00 Dinamo Zagabria-Vukovar (Campionato croato) - COMO TV

18.00 Fiorentina-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Al Hilal-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Giana-Union Brescia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Renate-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Mirandes-Malaga (Segunda Division) - DAZN

20.45 Udinese-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Sunderland-Burnley (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Maiorca-Siviglia (Liga) - DAZN

21.45 Casa Pia-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

23.00 Tigre-Racing (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV