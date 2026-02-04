Hojlund compie 23 anni, la SSC Napoli: "Auguri Rasmus"

"Auguri a Rasmus che compie oggi 23 anni!". Lo scrive sul sito ufficiale la SSC Napoli: "Compleanno in casa azzurra. Rasmus Højlund compie 23 anni. L'attaccante del Napoli è nato a Copenaghen il 4 febbraio 2003.

A Højlund vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Rasmus ha esordito in maglia azzurra, andando anche a segno, il 13 settembre 2025 in occasione della vittoria per 1-3 a Firenze. Per lui 29 presenze e 10 gol col Napoli.Højlund ha contribuito alla conquista della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. Auguri, Rasmus!".