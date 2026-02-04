Ufficiale Genoa-Napoli, scelto l'arbitro: fischia Massa con Di Bello al Var

Sarà Davide Massa a dirigere Genoa–Napoli, match in programma sabato 7 febbraio alle ore 18.00. Il fischietto della sezione di Imperia sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio, mentre il quarto uomo sarà Gianluca Manganiello. Al VAR opererà Marco Di Bello, con Michael Fabbri nel ruolo di AVAR.

GENOA – NAPOLI Sabato 07/02 h. 18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: FABBRI