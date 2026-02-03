Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Bologna-Milan chiude la 23ª di Serie A

TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:00
di Davide Baratto

In questo martedì 3 febbraio ci sarà Bologna-Milan alle ore 20:45 a chiudere la 23ª giornata di Serie A. Sono diversi anche gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO

14.00 AZ-Borussia Dortmund (Youth League) - UEFA.TV

16.00 Bruges-Monaco (Youth League) - UEFA.TV

16.00 Real Madrid-Marsiglia (Youth League) - UEFA.TV

18.00 Chelsea-PSV (Youth League) - UEFA.TV

20.30 Reims-Le Mans (Coppa di Francia) - COMO TV

20.45 Bologna-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Albacete-Barcellona (Coppa del Re) - DAZN

21.00 Marsiglia-Rennes (Coppa di Francia) - COMO TV

21.00 St. Mirren-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV