Clamoroso Messi: principio d'accordo per il ritorno in Argentina, i dettagli

Leo Messi torna a casa? Da molto tempo ci si chiede se l'asso argentino possa rientrare lì dove tutto è cominciato, al Newell's Old Boys. Il problema principale in questi anni è stato soprattutto quello legato alla sicurezza da garantire al giocatore ed alla sua famiglia, nella città di Rosario. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com però il nuovo presidente del club, Ignacio Boero, ha mosso passi decisivi per il suo arrivo. Il Newell's ha infatti raggiunto un principio d'accordo con Messi per il suo ritorno a partire dal 2027. Si tratterebbe di un prestito di sei mesi, con successivo rientro all'Inter Miami, con cui ha un contratto fino al 2028. Messi giocherebbe dunque per il Newell's solamente da gennaio 2027 a giugno 2027, per poi tornare in MLS.

L'aspetto più rilevante è rappresentato dal fatto che Boero ha presentato al Governatore di Santa Fe, Maximiliano Pullaro, i negoziati portati avanti con Messi e il suo entourage, per parlare con lui del piano da attuare per assicurare alla Pulga un adeguato livello di tranquillità. La dirigenza della Lepre è fiduciosa di poter riaccogliere Messi e dargli la numero 10. All'orizzonte per Messi dunque c'è dapprima un Mondiale da difendere la prossima estate con la sua Argentina, poi il possibile abbraccio con la sua gente. A Rosario incrociano le dita, ma sono fiduciosi che tutto possa essere portato a termine. Come sempre, l'ultima parola spetterà a Leo Messi.