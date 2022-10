Altro caso CR7: ieri avrebbe abbandonato Old Trafford prima del fischio finale

Nuovo caso che scoppia in Inghilterra col portoghese dello United ancora protagonista in negativo

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo il campo, ma anche lo stadio. Secondo quanto riportato da The Athletic, Cristiano Ronaldo non è solo andato via prima dal terreno di gioco, mentre il Manchester United stava vincendo 2-0 contro il Tottenham, ma ha anche abbandonato lo stadio di Old Trafford prima del fischio finale.