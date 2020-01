Altro episodio razzista in Brescia-Lazio: cori dei laziali contro Balotelli

Ennesimo episodio di razzismo capitato durante Brescia-Lazio. La gara è stata sospesa per diversi attimi dall'arbitro Manganiello per via dei cori dei tifosi laziali all'indirizzo di Mario Balotelli, preso di mira dopo il gol siglato al 18' del primo tempo. A fronte delle lamentele del giocatore bresciano, l'arbitro ha fermato l'incontro per qualche istante prima di riprendere la gara. Lo speaker dello stadio ha infine richiamato all'ordine la tifoseria romana.