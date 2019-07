Anche il Bari in ritiro in Trentino: l'altro club di De Laurentiis a un'ora e venti di auto da Dimaro

Il Trentino piace tanto ad Aurelio De Laurentiis. Succede così che non solo il Napoli, ma anche il Bari scelga una valle trentina per il ritiro. Il 12 luglio, infatti, inizierà il ritiro della formazione pugliese a Bedollo. La distanza da Dimaro, altro comune in provincia di Trento, è di appena 81 chilometri: un’ora e venti di auto tra i due ritiri. I galletti resteranno in ritiro fino al 27 luglio. Per il 17 luglio è in programma un’amichevole con la Fiorentina “B”, dato che il club toscano volerà in America per disputare la ICC in quei giorni. Il 21 e il 26 luglio altre due amichevoli ancora da stabilire.