Anticipi e posticipi fino al 19° turno: oggi la Lega ufficializzerà le date

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi verranno pubblicati gli orari degli anticipi e dei posticipi fino alla 19°giornata: i tifosi conosceranno così le date delle prossime sfide degli azzurri, a partire dalla trasferta sul campo del Bologna. Al momento l'unica gara di cui si conosce l'orario e la data in campionato è quella di sabato prossimo, che si giocherà sabato al Ferraris contro il Genoa.

Sabato 16 settembre - ore 20:45 - Genoa-Napoli - (Serie A) - DAZN/SKY

