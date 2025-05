Orsato: "Meno sceneggiate contro gli arbitri in Serie A, siamo sulla strada giusta"

Premio alla carriera per Daniele Orsato al Gran Galà del Calcio ADICOSP. L'ex fischietto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, queste le sue parole raccolte da TMW:

Qual è la difficoltà maggiore in questo momento, in questa epoca, per un giovane arbitro?

"Io credo che voi siate testimoni di quello che sta succedendo negli ultimi mesi, queste violenze agli arbitri, che è una cosa inaccettabile. Il Presidente Zappi sta portando avanti un progetto con il Ministero per intervenire in modo che si possa smettere con questa violenza nei confronti dei ragazzi. I ragazzi devono essere liberi di andare ad arbitrare perché è uno sport. Come per i giocatori è un gioco, per gli arbitri è una passione, uno sport. Quindi che rimanga questo e che non si mettano le mani addosso agli arbitri. Sono stato rappresentante degli arbitri in attività per qualche anno e quando succedevano queste cose, durante la settimana dovevo chiamare di giovani arbitri che erano stati picchiati, vi posso assicurare che è stata ed è ancora oggi la cosa che mi fa più arrabbiare nel mondo degli arbitri. Più delle critiche che ricevevo io per un rigore non dato o qualcosa che avevo sbagliato, mi dà più fastidio questo".

La soluzione può essere, se ne è parlato anche più di una volta, far diventare l'arbitro come un pubblico ufficiale a tutti gli effetti?

"In questi giorni il Presidente Zappi incontrerà il Ministro dello Sport, incontrerà le autorità competenti per intervenire e probabilmente sul banco delle discussioni c'è anche questo paragone che potrebbe venire fatto, con l'arbitro che paragonato a un ufficiale giudiziale, però questo non ve lo so dire io, non me ne intendo, non sono del ramo".

Lei è sempre stato un arbitro che ha cercato il colloquio con i giocatori senza tirarsi indietro anche quando c'era da parlare con i grandi campioni. È sempre dell'idea che oggi i giocatori abbiano capito che bisognerebbe aiutare un po' di più gli arbitri?

"Io credo che il rapporto arbitri-giocatori negli ultimi anni sia migliorato tantissimo. Vedo anche questa nuova iniziativa che era stata adottata qualche anno fa in Champions League, poi portata avanti nell'ultimo europeo a cui ho partecipato, per la quale il capitano è un punto di riferimento. Mi sembra di vedere che anche nel nostro campionato queste scenate di queste aggressioni agli arbitri sono veramente calate, quindi il comportamento dei giocatori secondo me è migliorato, la responsabilità dei capitani è aumentata. Credo che siamo sulla strada giusta, io sono fiducioso".