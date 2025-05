Giannichedda: "A Lecce scatto decisivo! Due su tre sono in casa e il Maradona farà il suo"

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista fra le altre di Udinese, Lazio e Juventus, premiato come miglior allenatore delle giovanili al Gran Galà del Calcio ADICOSP, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento ai microfoni di TMW. Di seguito un estratto.

Questi tre punti di vantaggio del Napoli sull’Inter possono essere già decisivi, considerando che mancano solo tre giornate alla fine. Lo può perdere solo il Napoli lo scudetto, oggi?

"Sì, tre punti in questo momento sono tanti. Tra l’altro il Napoli ha due delle tre partite rimanenti in casa, e il Maradona si farà sicuramente sentire. La gara più complicata, a mio avviso, è quella contro il Parma, perché i ducali devono salvarsi e hanno bisogno di punti. Ma ho visto una grande convinzione in Conte e nella squadra. Vincere a Lecce non era semplice, invece hanno fatto una grande partita, uno scatto decisivo".

Chi è oggi il miglior centrocampista della Serie A?

"Ce ne sono diversi forti, per fortuna. Tra i nuovi mi sta piacendo molto Thuram: ha fisicità, qualità e ha anche segnato. McTominay ha dimostrato tanto. Ben vengano questi giocatori, perché alzano il livello generale del nostro campionato".