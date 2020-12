Arriva anche la tuta celebrativa... sempre in stile Argentina

Mentre impazzano le prenotazioni per la maglia Ssc Napoli Kombat Special Pro 2021 ispirata all’Argentina, andata sold-out in poche ore nelle scorse settimane, Kappa immette sul mercato la tuta SSC Napoli Edizione Speciale.

Stesso concept figlio della collaborazione tra SSC Napoli e Kappa, la tuta prodotta in tessuto triacetato dalla vestibilità slim, mostra sul retro richiami ai colori della nazionale albiceleste.

Un progetto che nasce per evidenziare quel fortissimo trait d'union che c’è tra il popolo napoletano e quello argentino, un capo d’abbigliamento che fa da ponte tra le emozioni del passato e quelle del presente dei tifosi azzurri.

Felpa con zip ad apertura frontale, tasche laterali e pantaloni con tagli obliqui con fondo gamba in costina, loghi SSC Napoli 3D in silicone ricamati, logo omini Kappa e lettering SSCN in stampa ad alta densità.

Il sito e-Napoli Store (Napolistore su FB), maggiore rivenditore di prodotti ufficiali SSC Napoli fa sapere che la tuta SSC Napoli Edizione Speciale è disponibile da subito, con spedizione gratis per ordini superiori a euro 89,90 pagati anticipatamente.