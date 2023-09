AUDIO - "Mette a tacere le polemiche": bufera Rai per la radiocronaca al gol di Portanova

"Un gol davvero meraviglioso da parte di Manolo Portanova che mette a tacere le polemiche”.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Un gol davvero meraviglioso da parte di Manolo Portanova che mette a tacere le polemiche”. E' così che il radiocronista Rai Zanarini ha commentato la rete di Manolo Portanova, calciatori che ha diviso Reggio Emilia dopo l'acquisto in quanto condannato in primo grado per stupro di gruppo a sei anni di reclusione. Nel commento di Reggiana-Cremonese non è passato inosservato quanto detto dal cronista di Radio Rai e sui social si è scatenata la bufera contro la Rai.

Anche Riccardo Cucchi, ex radiocronista proprio per Radio Rai, ha criticato le parole del collega: "No, non è accettabile. Una frase che non può essere pronunciata. E nemmeno pensata. Il microfono va rispettato. È attraverso il rispetto del microfono che si rispettano gli ascoltatori. Il collega Zanarini ha sbagliato. Pesantemente".