Sistemato tutto per le visite di Lucca-Beukema, Sky: Napoli ora su Ndoye, la richiesta del Bologna

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, ha parlato delle trattative del Napoli in entrata: “Oggi sono stati sistemati gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali per permettere a Lorenzo Lucca e Sam Beukema di poter viaggiare domani. Vedremo a che ora della giornata arriveranno, se faranno già domani le visite mediche o se slitteranno alla mattina del giorno dopo.

Vedremo se il Napoli insisterà col Torino per Vanja Milinkovic-Savic, in un’operazione che porterà Cyril Ngonge in granata, i due club stanno continuando a parlarne. Il Napoli sta ora concentrando su Dan Ndoye, ha raggiunto l’accordo col giocatore e tratta col Bologna che vuole almeno 40 milioni di euro".