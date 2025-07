Osimhen, ottimismo dalla Turchia: si chiuderà salvo nuovi rilanci di ADL

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen è in stand-by, in attesa delle garanzie bancarie che dovrà presentare la società turca al club di De Laurentiis. Il Napoli attenderà la documentazione relativa alle fideiussioni entre questo weekend, intanto dalla Turchia filtra ottimismo per la riuscita dell'operazione di mercato.

Queste gli ultimi aggiornamenti riferiti su X dal giornalista turco Kaya Temel: "Ultime notizie sul processo Osimhen. A meno che il presidente del Napoli non presenti ulteriori richieste, un accordo formale sarà raggiunto entro venerdì. I negoziati sono in corso sulla base dell'ultima offerta del Galatasaray".