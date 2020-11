AUDIO - Sissoko rivela: "Consigliai Osimhen alla Juve, mi dissero che era difficile prenderlo"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, l’ex bianconero Momo Sissoko ha parlato anche di Victor Osimhen, attaccante del Napoli che secondo l’ex centrocampista sarebbe stato utile anche alla Vecchia Signora: “Insieme ad un mio amico abbiamo un’agenzia di osservatori e di fatto abbiamo portato noi Osimhen al Napoli. Io avevo detto alla Juventus che era un giocatore molto forte, lo avevo consigliato ai bianconeri. Mi hanno detto che sarebbe stata un’operazione un po’ difficile. Camavinga? Non so se ci sono stati contatti con la Juventus, è un giocatore giovane e credo che andrà al Real Madrid. Però se la Juventus ha le risorse e può arrivare a prenderlo secondo me deve provarci perché è molto forte”.