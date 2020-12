Bakayoko troppo lento? I numeri raccontano un'altra verità

La sfida contro la Lazio ha messo in evidenza tanti dubbi sul Napoli di Gattuso. In tanti stanno puntando il dito sia sul gioco messo in atto dagli azzurri, ma anche sul rendimento di alcuni giocatori che starebbero mettendosi in evidenza con prestazioni poco brillanti. La lentezza in fase di manovra è uno dei punti cardine della critica mossa in queste ore al Napoli, ed uno tra i giocatori messi sul banco degli imputati è Bakayoko.

Eppure le statistiche, i numeri, raccontano qualcosa di diverso. Bakayoko, infatti, nella sfida contro la Lazio è risultato il giocatore più veloce in corsa del Napoli, anche più di Zielinski e Politano, notoriamente i velocisti della squadra azzurra. Un dato, quest'ultimo, che testimonia ancora di più l'importanza dell'ex Chelsea negli equilibri azzurri.