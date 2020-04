Barça, terremoto societario: si dimettono sei membri del Consiglio d'Amministrazione

Terremoto al Barcellona: sono state presentate le dimissioni in blocco di sei membri del Consiglio di Amministrazione. A partire dal "delfino" di Josep Maria Bartomeu, Emili Rousaud, che nelle ultime ore era stato sfiduciato dal presidente assieme ad altri cinque membri della Junta: Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia. I sei hanno lasciato una lettera d'addio ai soci. Le ragioni delle dimissioni risiedono nello scandalo chiamato "Barçagate", dove è stato denunciato il legame fra il Barcellona e l'impresa "I3 Ventures" che, dietro pagamento del club, per migliorare la reputazione di Bartomeu e della Giunta Direttiva attraverso i social network, creando inoltre account fittizi per screditare possibili avversari e in alcuni casi anche verso giocatori. Nella lettera di dimissioni, divulgata da La Vanguardia, i sei dimissionari sottolinano: "Il nostro disincanto con lo sfortunato episodio sui social network, noto come "Barçagate", di cui abbiamo appreso attraverso la stampa".