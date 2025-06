Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 18 Kvara sfida Messi

In questa domenica 29 giugno continua il Mondiale per Club con gli ottavi di finale. Alle 18 Lionel Messi sfida il suo recente passato, si gioca Paris Saint-Germain-Inter Miami. L'altra sfida in programma stasera è quella tra i brasiliani del Flamengo e campioni di Germania del Bayern Monaco. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 29 GIUGNO

18.00 PSG-Inter Miami (Mondiale per Club) - DAZN

22.00 Flamengo-Bayern (Mondiale per Club) - DAZN e ITALIA 1

22.00 Canada-Guatemala (Gold Cup) - ONEFOOTBALL