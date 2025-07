Insigne lascia il Toronto un anno prima: ora può firmare a zero per altri club

vedi letture

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Europa. Magari proprio in Italia, in Serie A. Come riferito dalla redazione di Sky Sport, infatti, è stato appena risolto il contratto con il Toronto, che sarebbe scaduto nel giugno del 2026. "Il giocatore è ora libero di firmare a zero", si legge sul profilo X di Gianluca Di Marzio. Insigne, ex capitano del Napoli, si era trasferito in Canada nel 2022, dopo la fine della sua avventura al Napoli.

All'età di 34 anni, la sua carriera può proseguire di nuovo in Europa. "Lorenzo Insigne non sarà più un giocatore del Toronto. Il contratto che lo legava al club canadese sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2026 è stato risolto. Adesso Insigne è libero di firmare a zero con una squadra e iniziare una nuova avventura della sua carriera". Secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli il suo nuovo procuratore ora è Andrea D'Amico che lavorerà per una nuova sistemazione. Novità a breve.