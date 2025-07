Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere in chiaro Real Madrid-Juventus

In questo martedì 1 luglio non si fermano gli eventi calcistici: continuano infatti gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA. Questa notte è andata in scena Manchester City-Al Hilal, mentre stasera alle ore 21:00 è prevista Real Madrid-Juventus, gara visibile sulle piattoforme DAZN o in chiaro su Canale 5.