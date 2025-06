Ostia si tinge d’azzurro: grande festa per il 4° scudetto del Napoli al Club Napoli di Giacomo Borrelli

Una serata indimenticabile, un tripudio di passione e orgoglio azzurro: così Ostia ha celebrato il 4° scudetto del Napoli grazie alla splendida iniziativa del Club Napoli di Ostia, guidato dal presidente Giacomo Borrelli. Oltre 200 tifosi partenopei si sono riuniti per vivere insieme la gioia di un traguardo storico, in un’atmosfera di entusiasmo e fratellanza che solo il popolo napoletano sa creare. Una serata tra sport e cultura con la presenza anche della nipote di Totò che raccontato della vena poetica del grande principe della risata. La serata presentata da Francesca ha vissuto diversi momenti bellissimi prima di una grande cena con tanto di torta finale

A rendere la festa ancora più speciale, la presenza di grandi ex protagonisti della storia del Napoli: Beppe Bruscolotti, leggendario capitano, che ha ricordato i momenti gloriosi vissuti con la maglia azzurra e ha condiviso emozioni e aneddoti con i presenti. Andrea Carnevale, eroe del primo scudetto e bomber indimenticato, che durante la serata ha anche presentato il suo libro, raccontando retroscena e storie della sua carriera e di quel Napoli che fece sognare un’intera generazione. Bruno Giordano, altro simbolo di quel Napoli di Maradona, che ha ricevuto l’abbraccio caloroso dei tifosi e ha rievocato le magie dell’epoca d’oro. Alla serata era presente anche Stefano Di Chiara, ex calciatore e gradito ospite, che ha voluto omaggiare il club e la tifoseria azzurra per questo straordinario traguardo.

A completare la serata, le risate e la verve del comico Antonio D’Ausilio, che con la sua simpatia tutta napoletana ha saputo allietare il pubblico e rendere la festa ancora più coinvolgente.

Tra cori, bandiere, striscioni e tanta emozione, il Club Napoli di Ostia si è confermato un autentico punto di riferimento per i tifosi azzurri della capitale e dintorni, capace di unire cuori e voci in un’unica grande passione: il Napoli Campione d’Italia.

Una festa che resterà nel cuore di tutti i presenti, in attesa di nuove pagine di gloria da scrivere insieme.