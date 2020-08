Bari, De Laurentiis cerca un nuovo tecnico: in lizza anche due ex Napoli

Il Bari dopo l’amaro finale di stagione, con la Serie B sfumata in finale play off, sta pensando alla ripartenza in vista di un’annata dove non si potrà sbagliare nulla. La priorità è la scelta dell’allenatore con quattro nomi in ballo secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno: in pole c’è sempre Vincenzo Vivarini con cui il Bari ha chiuso questa stagione. L’allenatore ha fatto bene da subentrato, ma la società – memore di quanto accaduto un anno fa con Cornacchini – non è convintissima di continuare con lui. E per questo valuta le alternative: Gaetano Auteri è il primo rivale dell’ex Ascoli con Attilio Tesser, che si gioca la Serie A col Pordenone, e Marco Baroni che appaiono più staccati.