Bari, i tre finali acquisti non bastano: contestata la dirigenza e ultimatum a De Laurentiis

Malgrado tre grandi acquisti al fofofinish, i difensori Gigliotti e Pucino e il centrocampista Di Gennaro, calciatore fuori categoria per la Serie C, il Bari continua ad essere contestato dai propri tifosi. Come riporta La Repubblica, gli ultras biancorossi hanno lanciato un ultimatum al presidente Luigi De Laurentiis: vogliono tornare quantomeno in Serie B dopo alcune stagioni in cui l'obiettivo è sempre stato quello ma le aspettative sono state poi disilluse.