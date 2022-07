Bayern, colpo in attacco: preso il 17enne Mathys Tel per 28mln

Colpo in prospettiva per il Bayern Monaco in attacco dopo la partenza di Lewandowski. Il club tedesco si è assicurato il promettente Mathys Tel

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport Colpo in prospettiva da 28 milioni per il Bayern Monaco in attacco dopo la partenza di Lewandowski. Il club tedesco si è assicurato il promettente Mathys Tel. Secondo quanto riporta la Bild, in queste ore il giovane 17enne è atterrato a Monaco di Baviera per svolgere le visite mediche di rito e poi porre la sua firma sul contratto