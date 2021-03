Beffa finale, Caputo pareggia su rigore al 94': finisce 3-3

Clamoroso finale di partita a Reggio Emilia tra Sassuolo e Napoli, i padroni di casa pareggiano all'ultimo minuto su calcio di rigore. Haraslin va via sulla fascia sinistra, entra in area e viene steso da Manolas: per Marini è penalty. Caputo non sbaglia batte Meret dagli undici metri, finisce 3-3.